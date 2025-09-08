日本経済新聞社は８日、日経平均株価の秋の定期入れ替えを発表した。ＳＨＩＦＴが新規採用された一方、シチズン時計が除外された。１０月１日の算出から入れ替える。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。 出所：MINKABU PRESS