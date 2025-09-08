先月（8月）、岡山市北区の自宅マンションに放火して同居する妻を殺害しようとしたとして逮捕された65歳の男性の殺人未遂容疑について、岡山地検は不起訴処分としました。地検は不起訴の理由を明らかにしていません。一方で現住建造物等放火未遂の容疑については起訴しています。