岐阜県揖斐川町にある老舗料理店「運上館(うんじょうかん)」は、夏の名物アユ料理を目当てに全国から客が訪れる名店です。2025年6月、イチゴ農園を営む加藤三幸さん(54)が事業を継承。明治から守られてきた伝統の味を受け継ぎながら、新たな挑戦を続けています。 ■全国から毎年リピーターが訪れる老舗アユ料理店 町の中心を揖斐川が流れる岐阜県揖斐川町。清流のほとりに、明治時代から続く料理店「運