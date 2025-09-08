ミライアルは８日の取引終了後、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の連結決算の発表にあわせて、第３四半期累計（２～１０月）の連結業績予想を開示した。売上高予想は前年同期比７．５％減の９５億円、営業利益予想は同５２．８％減の４億９０００万円とした。プラスチック成形事業では半導体市場において先端品の需要が堅調な一方、既存品の需要回復に時間が掛かる見通しとなった。売上高の減少による工場稼