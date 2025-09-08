Ankerのカーチャージャー「535 Car Charger（67）」がAmazonで20％OFFの3,590円で販売されている。 撮影旅行などで車移動する際、デジタルカメラ、スマートフォン、ノートパソコンなど複数の機器を同時に充電したいケースが多い。同製品は、シガーソケットから最大67Wの出力に対応し、USB Type-C×2とUSB Type-A×1ポートを搭載。最大3台の機器を同時に充電できる。 USB