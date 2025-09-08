広島修道大学に新しい体育館が完成です。８日、竣工式がおこなわれ、環境にも配慮した最新設備が披露されました。■テープカット「どうぞ！」広島市安佐南区の沼田キャンパスに完成した新体育館は、修道大学の「S」と「D」の文字をあしらった外観が特徴的です。のべ面積は1万平方メートルを超えます。メインアリーナやトレーニングルームのほか、中四国の大学では初めてのスカッシュコート、