広島市のスーパーでは、県内産の新米の販売が始まり。コシヒカリの価格は去年の約1.5倍となっています。広島市南区のスーパーにあるコメの売り場。次々と積まれていくのは「新米」です。■濱野純一朗記者「この店では新米が徐々に入荷する中、広島県内産のお米も販売が始まりました。」6日から並び始めた三次市君田町産の新米は、5キロで税込み4947円。価格は去年に比べて、約1.5倍です。農林水産省による