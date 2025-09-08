9月第1週の上昇率ランキングは南アフリカ、オーストラリア、カナダ、アメリカなどの金鉱企業の株式を中心に、その他鉱業株式を主要投資対象とするファンドが1位と2位になりました。金価格の上昇を背景に金鉱株企業の株価が上昇しました。 下落ランキング1位の「しんきん好配当利回り株ファンド（３ヵ月決算型）（四季絵巻）」のファンドの主な下落要因は分配金の支払いによるものです。同ファンドは期中に1600円を分