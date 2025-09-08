タレントの上沼恵美子（70）が8日放送のABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。ハワイについて語った。この日、出演者のお笑いコンビ・藤崎マーケットの田崎佑一が、新婚旅行はハワイを訪れたとエピソードを披露。すると、上沼は「CAさんに聞きました。どこがいいでしょうと」と世界各国を飛んでるキャビンアテンダントにおすすめの場所を聞いたことがあり、ハワイとの回答があったそう。「何でやろうと