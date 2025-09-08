記者会見する参政党の神谷代表＝8日午後、国会参政党の神谷宗幣代表は8日の記者会見で、会見の出席希望者に事前登録を求めた対応を巡り「言論統制しようとはしていない。排除する意図は全くない」と述べた。登録制とした理由は「ジャーナリストかユーチューバーかの線引きが難しく、ある程度人数を制限する趣旨だ」と説明した。参政は8月、報道各社に事前登録に加え「妨害や迷惑行為をした人は取材をお断りする場合がある」と