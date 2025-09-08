富士通は9月8日、AIサービス「Fujitsu Kozuchi」のコア技術として、LLM（Large Language Models：大規模言語モデル）の軽量化と省電力を実現するAI軽量化技術である「生成AI再構成技術」を開発し、「Takane」を強化したことを発表した。この技術は、AIの基となる各ニューロン間の結合に割り当てられる重みを圧縮する量子化技術と、軽量化と元のAIモデルを超える精度を両立させた特化型AI蒸留技術の2つのコア技術で構成される。これ