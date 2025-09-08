１９７０年代から８０年代にかけて全盛期を誇ったイングランド出身のロックバンド、スーパートランプの創設者、リック・デイヴィスさんが、がんのため５日にロングアイランドの自宅で亡くなった。８１歳だった。バンドが公式インスタグラムなどで明らかにした。リックさんは６９年にバンドを結成して、７０年に「スーパートランプ・ファースト」でデビュー。当初はプログレッシブロック的な要素が強かったが、ポップ色を強めて