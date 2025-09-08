巨人の田中将大投手（３６）が８日にジャイアンツ球場で行われた投手練習に参加。次回先発予定となっているＤｅＮＡ戦（１５日＝横浜）に向けて入念な調整を行った。この日にブルペン入りした田中将は実戦を想定して６６球を投球。中６日で、王手をかけている日米通算２００勝の大偉業達成へと臨む。田中将は「ゲームで意識してたこともそうですし、やっぱりまだまだしっかりと自分の中で確立させていかないといけないんで。投