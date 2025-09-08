タイガー魔法瓶は、独自の水流で高い切削能力を持つ「TIGER EDGE」シリーズのコンパクトサイズの新モデル「ミキサー＜TIGER EDGE＞ SLC-A100 」を2025年10月21日、「ミキサー＜TIGER EDGE＞ SLC-B100 」を2025年9月21日に発売します。 記事のポイント ハイパワー粉砕で氷や冷凍フルーツなどの食材もそのままミキサーにかけられるのが特徴。新カッター形状により、従来の2倍の大きさの食材を粉砕できるので、下準備の手