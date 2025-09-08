『フォレスト・ガンプ／一期一会』や『プライベート・ライアン』などで、米軍兵士を演じてきたトム・ハンクス。ウェストポイント陸軍士官学校から、国に献身した市民に贈られるシルバナス・セイヤー賞を授与される予定だったが、同校の同窓会により、中止となった。【写真】トムと妻リタ・ウィルソンのツーショットが仲睦まじすぎる！Peopleによると、トムは9月25日（現地時間）に開催される式典で、本年度のシルバナス・セイ