Snow Manの5枚目となるフルアルバム『音故知新（読み：オンコチシン）』が、11月5日に発売されることが決定。新ビジュアルと「音故知新」という言葉が持つ”時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオが公開された。併せて、5大ドームツアーの開催も発表された。【動画】Snow Manの5thアルバム『音故知新』コンセプトビデオ本作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマ