◆パ・リーグロッテ―オリックス（８日・ＺＯＺＯマリン）【オリックス】１（三）広岡、２（左）西川、３（二）太田、４（一）頓宮、５（中）中川、６（指）森、７（右）杉本、８（捕）若月、９（遊）紅林、▽投＝エスピノーザ【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（一）上田、４（指）アセベド、５（二）藤岡、６（捕）佐藤、７（三）安田、８（右）山本、９（遊）小川、▽投＝河村