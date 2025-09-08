９日の西武戦（楽天モバイル）に先発する楽天・岸孝之投手が、２週連続となる西武・今井との投げ合いに意欲を燃やした。２日の試合は５回途中で降板した岸に対し、今井は２安打完封。雪辱に向けて「対今井、というところも考えて最低限しっかりやれたらいい。ベストを尽くす、そこしかないです」ときっぱり。好投手との“直接対決”にも、「勝ったら最高に気持ちいいだろうな、といいイメージをいつも持っていく」と前向きな思考