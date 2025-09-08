メ～テレ（名古屋テレビ） セクハラ行為を認定されて辞職した岐阜県岐南町の前の町長が、町議会議員選挙で当選し、8日に当選証書が渡されました。 当選証書が渡されたのは、小島英雄氏(75)です。 「信任を受けたということで。あれだけ新聞・報道でたたかれましたが、本当に重みのある当選をさせていただき、住民に感謝しております。これからも凛として住民のために頑張っていきたい」(小島氏) 小島氏は、定数10人