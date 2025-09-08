倒れた石仏提供：常山観光協会 岡山県玉野市の城跡にある慰霊碑や石仏を足蹴りなどで倒したとして、浅口市の男子高校生ら2人が逮捕されました。 礼拝所不敬の疑いで逮捕されたのは、浅口市の男子高校生（17）と倉敷市玉島乙島の会社員の男（22）です。 警察によりますと男子高校生（17）は2025年5月、別の男子高校生（16）と共謀し、玉野市の常山城跡にある「常山女軍」の慰霊碑と石仏44基を足で蹴ったり、手で押した