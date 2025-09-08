【新華社杭州9月8日】中国の浙江大学医学院付属第一医院と電子商取引（EC）大手アリババ傘下の阿里達摩院（DAMOアカデミー）はこのほど、胸痛の救急診療向け人工知能（AI）モデル「iAorta」を発表した。通常のCTスキャンで数秒以内に急性大動脈症候群を識別でき、確定診断までの時間を2時間以内に短縮できる。すでに1万人以上の胸痛患者の中から急性大動脈症候群21例を正確に発見し、迅速な救命治療を支援した。関連の論文は国際