米ジョージア州の現代自動車グループとLGエナジーソリューションの合弁バッテリー工場建設現場で4日に起きた不法滞在者取り締まりを目撃した韓国人従業員は、現場に踏み込んだ連邦要員が数百人を逮捕し混乱とパニックが起きたと話した。米移民・関税執行局（ICE）と国土安全保障捜査局（HSI）などは今回の取り締まりで475人を逮捕し、このうち300人ほどが韓国人と確認されている。英BBCによると、韓国人従業員は同メディアとのイン