先週9月5日金曜日、静岡県内に甚大な被害をもたらした台風15号。さらに…。（視聴者）「竜巻！竜巻だぞ～」「やばくない？」県内の広い範囲に残された台風15号の激しい爪痕。猛威を振るったその姿を、各地で撮影された映像で振り返ります。先週9月5日金曜日、静岡県内に最接近した台風15号。昼過ぎから急速に雨足を強め、午後1時すぎには線状降水帯が発生。（視聴者）「これやばいって」局地的に凄まじい大雨となりいたると