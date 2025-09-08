8日（月）の関東は朝から広く晴れて、気温が上昇。東京都心も午後2時すぎに35.0℃に達し、5日ぶりの猛暑日となりました。■都心は「年間・月間」猛暑日最多記録更新8日（月）の東京都心は朝から日差しが強く、午前8時すぎに30℃を突破。その後も、じわじわと気温が上がり、最高気温は35.0℃と、5日ぶりの猛暑日となりました。都心の猛暑日日数は、これで今年29日目、今月4日目となり、いずれも過去最多の記録を更新しました。その