大手自動車メーカーが、座ったまま移動できる電動のイスを開発しました。【映像】ホンダが開発した電動イスが傾斜を上り下りする様子ホンダが開発した電動イスは、二足歩行ロボット「ASIMO」で培った技術などを生かして、バランスを調整します。最高時速は6kmで、2時間の充電で最大3時間走行が可能です。道路交通法上では歩行者と同じ扱いで、歩道も走ることができます。商業施設での警備や清掃、イベント会場での移動など