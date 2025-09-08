〈実家は貧しく、芸能スクールに1時間30分歩いて通っていたことも…まだ無名の“安室奈美恵の才能”に誰よりも早く気づいた『ある男の存在』〉から続く「今、（テレビ局制作の）テレビドラマなんて観るのは馬鹿だけ。話が面白いかどうかとか、どうでもいいんだ」と自嘲気味に語るプロデューサーも……。【衝撃写真】「超ムキムキ」「ハンサムすぎる」63歳なんてウソでしょ…安室奈美恵さんと離婚した『元夫の姿』を見るなぜ日本