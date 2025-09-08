「大相撲秋場所」（１４日初日、両国国技館）横綱大の里（２５）＝二所ノ関＝が８日、東京・足立区の境川部屋に今場所前では初の出稽古を行い、幕内の平戸海と三番稽古を行った。連続で１２番取り９勝３敗。左を意識する内容だった。終盤は左でまわしを取り、堂々と寄り切った大の里。稽古のテーマを「立ち合いの角度、下半身、左の使い方ですね」と明かした。右を差し一気に出る圧力、左のおっつけが持ち味の大の里。左で