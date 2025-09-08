8月の全国の企業の倒産件数は8月としては12年ぶりに800件を超えました。【映像】負債総額1143億7300万円 前年度を1割以上上回る8月の企業倒産件数は805件と前の年から82件増えました。前の年を上回るのは3カ月連続で、8月としては12年ぶりに800件を超え、負債総額は1143億7300万円と、前の年を1割以上上回りました。また、人件費の高騰などで高い水準が続く「人手不足」関連の倒産は23件と、8月では初めて20件を超えました。