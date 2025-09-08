平成を代表する歌姫・安室奈美恵――「10代・20代・30代・40代の4年代連続ミリオンセラー」という偉業を達成、引退した今も多くのファンから愛される彼女はいかにして生まれたのか？ノンフィクション作家である田崎健太氏の最新刊『ザ・芸能界 首領たちの告白』（講談社）より、彼女と沖縄アクターズスクール創業者である恩師・マキノ正幸氏（2024年死去）との出会いを一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）【