酒に酔うなどして路上に寝込んでいた男性を救助し、交通事故を未然に防いだとして、タクシー運転手3人が警視庁から感謝状を贈られました。【映像】感謝状を受け取るタクシー運転手・杉嶋巌さん警視庁から感謝状が贈られたのは、杉嶋巌さんらタクシー運転手3人です。杉嶋さんは7月、交通量が多い道路で酒に酔うなどして寝込んでいた男性に気が付き、救助したことで、交通事故を未然に防ぎました。「そのまま放置すると幹線道路