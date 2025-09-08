食を通じて被災地の復興を応援します。大手回転寿司チェーン・スシローで、能登の食材を使ったラーメンの販売が始まります。使われるのは、石川県能登町小木のスルメイカです。10日から全国のスシローで販売が始まる「能登小木港いかのせいか白湯醤油ラーメン」日本三大イカ釣り港の一つ小木港で水揚げされるイカは、とれたてを船内で急速に冷凍させることで鮮度を保っています。スシローでは、全国各地の名産品を使用したご当地グ