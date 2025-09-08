アメリカ遠征中の日本代表は、現地時間９月６日に国際親善試合でメキシコ代表と対戦。０−０で引き分けた。この一戦を生中継したNHKで解説を担当したのが、元Jリーガーの林陵平氏だ。昨年は180試合以上の試合を解説したという39歳は、持ち前の高い分析力を活かしつつ、三笘薫の個人技を称える「三笘ジック」、日本の選手層の厚さをたとえる「バームクーヘン」など印象的な用語も交え、ゲーム内容を伝えた。そして、７日に自