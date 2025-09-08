消防によりますと、山形市双月町で建物火災が起きています。8日午後4時46分ごろ、「建物から炎が出ている」と消防に通報がありました。火災が起きたのは一般住宅で、今のところケガ人の情報はありません。周囲への延焼の情報もありません。 場所は東北中央病院の西側だということで、ポンプ車13台が出て消火活動に当たっています。