俳優の藤原紀香が8日、自身のインスタグラムを更新し、大阪・関西万博「日本館」名誉館長の仕事を紹介した。【写真】藤原紀香＆ハイジ、ユキちゃんも登場のレアショット和装はハイジカラー写真は、藤原が、『アルプスの少女ハイジ』ハイジと2ショット。ハイジはヤギのユキちゃん人形を持ってポーズを決めており、藤原は「日本館名誉館長として、スイス館のアンバサダーである“ハイジ”をお迎えし、日本館をご案内しました」