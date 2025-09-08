2026年W杯予選を世界最速で突破した日本代表。6日にW杯共催国であるメキシコとの親善試合を戦い、0-0で引き分けた。日本は難敵相手にチャンスを作ったものの、得点を奪うことはできず。それでも、『ESPN』によれば、メキシコ代表MFオルベリン・ピネダは「日本のプレーがどれほどいいかに驚かされた！」と試合後に舌を巻いていたという。29歳の彼は、2020年9月の日本戦にも先発出場した選手（その当時はメキシコが2-0で勝利）。ただ