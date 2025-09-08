プロバスケットボールりそなグループB1「長崎ヴェルカ」は、来月開幕する新シーズンに向けて、長崎市で必勝祈願に臨みました。 国内最高峰B1で3シーズン目を迎える「長崎ヴェルカ」。 今季は、初のチャンピオンシップ出場を狙います。 長崎市の諏訪神社を訪れた、長崎ヴェルカの選手やスタッフ34人。 神前で必勝を祈願したあと、それぞれの目標を絵馬に込めました。 （松本 健児