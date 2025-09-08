インドとのビジネス展開に関心のある企業や人材向けの「インドビジネスセミナー」が札幌市内で行われました。札幌市中央区の赤れんが庁舎で開かれた「インドビジネスセミナー」には、道内の企業関係者や今後インドでの事業展開を考える人などが参加しました。セミナーは「食産業」と「人材・観光交流」を主な切り口に２部形式で行われ、インドビジネスに精通した専門家らが、インド市場の魅力や近況を解説しまし