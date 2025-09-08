9月9日の「救急の日」を前に、長崎市でイベントが開かれ、救急車の適正な利用を呼びかけました。 イベントは「救急医療」に対する理解を深めようと、長崎市消防局が開催。 “救急車への乗車” や、“心臓マッサージ体験” などが行われました。 来月からは全国でマイナ保険証を活用して、より適切な処置を迅速に受けられる「マイナ救急」が導入されます。 （長崎市中央消防署 寺下 亮 消防司令補）