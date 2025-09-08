8日の金沢競馬6Rは9頭立てで行われ、吉田晃浩騎手騎乗の9番人気ルビーライト（牝3＝鋤田誠、父エスケンデレヤ）が勝利、単勝の配当は5万2400円で、単勝払戻金のレコードを更新した。4番手の外で運び、直線で脚を伸ばして先に抜け出したリケアダージリンを首差捉えた。前走は7頭立ての6番人気で6着。過去11走で馬券に絡んだ経験は一度もなかった。このレースには「ゆうき＆ゆなスペシャルウェディング記念」のタイトルが付い