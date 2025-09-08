9日（火）は、東シナ海から西・東日本付近を経て日本の東にかけて前線が停滞します。また、この前線に向かって南から暖かく湿った空気が流れ込むため、北日本から西日本では大気の状態が不安定となる見込みです。このため、北日本から西日本では雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。雷を伴った非常に激しい雨の降る所もある見込みです。落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょう、急な強い雨に注意してください。南西諸島は晴