アメリカにある韓国の自動車大手「ヒョンデ」の工場で当局に拘束された韓国人労働者約300人について、韓国政府は早ければ10日にもチャーター機で帰国させる予定です。【映像】韓国人労働者約300人拘束 現地の様子ヒョンデがジョージア州に建設中のバッテリー工場で4日、ICE（＝移民・税関捜査局）による大規模な摘発が行われ、約300人の韓国人労働者が不法滞在などの疑いで拘束されました。韓国政府は、「国民全員が安全に帰国