ホンダが発売する小型の電動車「UNI―ONE」ホンダは8日、座ったまま進みたい方向に体重移動するだけで操作ができる小型の電動車「UNI―ONE（ユニワン）」を、法人向けに24日に発売すると発表した。高齢者の負担軽減につながるほか、一般的な電動車いすと違ってハンドルやレバーがなく両手が自由に使えるため、足などに障害がある人の仕事もサポートできる。前後左右への移動やその場での回転に加え、傾斜10度までの坂道の上り