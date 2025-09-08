遺体に殺菌消毒、防腐、修復、化粧などを施して、生前の姿に近づける――。「エンバーミング」と呼ばれる処置が、新たな弔いの形として広がりを見せている。「面影を取り戻すことが僕らの役目です」。専門職のエンバーマーとして、これまでに１５００件ほどを手がけてきた、「北陸エンバーミングサービス」（金沢市）の直島誠拓（よしひろ）さん（３３）は語る。直島さんが葬儀業界に入るきっかけとなったのは高校３年のとき