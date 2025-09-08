精神科を必要とする子どもが増えている。なぜなのか。精神科医の村上伸治さんは「子どもは親に愛される条件を満たそうとして、頑張り続ける。精神的にボロボロになりながらも、親の愛を失うまいとして、必死で頑張り続ける子どもたちを見ると、胸が痛む」という――。※本稿は、村上伸治『発達障害も愛着障害もこじらせないもつれをほどくアプローチ』（日本評論社）の一部を再編集したものです。■子どもの精神科は半年待ち今、