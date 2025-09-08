朝食は和食と洋食のどちらのほうが健康にいいのか。医師の山下明子さんは「パンとご飯そのものの食物繊維の量は変わらないが、パンと相性のいい果物・ヨーグルト、ご飯に合う味噌汁や納豆まで考えると、摂れる栄養に大きな差が出る」という――。※本稿は、山下明子『食べる瞑想幸せな毎日が続く新しい心の整え方』（三笠書房）の一部を再編集したものです。■ゆるく食材選びのポイントを知り健康を維持する何を食べたら健康でい