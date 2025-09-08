Äá²¬»Ô¤Î¥ï¥¤¥Ê¥êー¤Î¥Ö¥É¥¦Èª¤Ç8Æü¤«¤é¿·¼òÍÑ¤Î¼Â¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤È¤·¤Î²Æ¤Ï¥Ö¥É¥¦¤ÎÀ¸°é¤ËÅ¬¤·¤¿µ¤¸õ¤È¤Ê¤ê¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤¼Â¤¬¤Ç¤­¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Äá²¬»Ô±©¹õÄ®¾¾¥±²¬¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¨¥ë¥µ¥ó¥ï¥¤¥Ê¥êー¾¾¥±²¬¡×¤ÎÈª¤Ç¤Ï8Æü¤«¤éÀÖ¥ï¥¤¥óÍÑ¤Î¥Ö¥É¥¦¤ÎÉÊ¼ï¥Ô¥Î¡¦¥Î¥ïー¥ë¤Î¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ë¥µ¥ó¥ï¥¤¥Ê¥êー¾¾¥±²¬ÀîÅç °°¤µ¤ó¡Ö8·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÂÀÍÛ¤ÎÍÛ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ç¿§¤¬¤¹¤´¤¯Ç»¤¤¤Ñ¤ó¤Ñ