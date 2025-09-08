14Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°¤Îµ­¼Ô¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤¬8Æü¡¢ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòµ¨2°Ì¤Îµþ»ºÂç¤Ï½Õ¤Ï¼ç¾­¤òÃÖ¤«¤º¡¢10¿Í¤Î¥ê¡¼¥À¡¼À©¤ÇÀï¤Ã¤¿¤¬½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¼ç¾­¤òÃÖ¤¤¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ÎÆâ³°¤«¤éÂÔË¾ÏÀ¤¬½Ð¤ÆFL°ËÆ£¿¹¿´¡Ê¤â¤ê¤·¡á4Ç¯¡Ë¤¬¼ç¾­¤Ë½¢¤¤¤¿¡£¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÃæ¤ÇËÍ¤¬¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç·è¤á¤Æ¡¢¹­À¥´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼