¿å¸Í»Ô¤ÎÏ©¾å¤ÇÃË½÷6¿Í¤¬ÀÚ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤Ï8Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ë¤È½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢Æ±»Ô¤Î¼«¾ÎÅê»ñ²È¤ÎÃË¡Ê48¡Ë¤òºÆÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÂáÊá¤Ï3²óÌÜ¡£