½©¼ÄµÜ²È¤ÎÄ¹ÃËÍª¿Î¤µ¤Þ¤Ï9·î6Æü¡¢19ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µÜÆâÄ£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À®Ç¯¼°¤Îµ·¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢Æ°²è¤ä30Ëç¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¯¤ï¤·¤¯ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿°Â³¨´¬¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿°Â»þÂå¤«¤é¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡×¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Îµ®¸ø»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Â»Ò¤µ¤Þ¡¢¾Ð´é¤ÇÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤ª¸«Á÷¤ê¡ÖÊ¿°Â³¨´¬¤½¤Î¤â¤Î¡×¡ÖÂç³ØÀ¸¤Î»Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡×½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬À®Ç¯¤·¤Æ°ÊÍè40Ç¯¤Ö¤ê¤Î