ÀÅ²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï9·î8Æü ¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô3¿Í¤ò´Þ¤àÀ®¿ÍÃËÀ­·×4¿Í¤¬µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á1¿Í¤¬ÃæÅù¾É¡¢3¿Í¤Ï·Ú¾É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£